Las sanciones de EEUU impiden el envío de ayuda para paliar las inundaciones en Irán

Publicado 07/04/2019 21:08:09 CET

GINEBRA, 7 Abr. (Reuters/EP) -

La Media Luna Roja Iraní ha informado de que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán están impidiendo cualquier tipo de ayuda económica para las víctimas de las inundaciones que se han cobrado al menos 70 vidas y han anegado unas 1.900 comunidades en el país persa. Hasta 86.000 personas han sido acogidas en refugios provisionales.

"La Sociedad de la Media Luna Roja Iraní no ha recibido ningún dinero del extranjero. No hay forma alguna de enviar esta ayuda en efectivo debido a las inhumanas sanciones estadounidenses", ha apuntado la sección iraní de la organización humanitaria en un comunicado. En cambio, explican, sí han recibido ayuda no económica del extranjero que ha sido ya entregada a las víctimas de las inundaciones.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó la semana pasada que Washington estaba dispuesto a ayudar ante la catástrofe a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pero denunció que el régimen clerical está "gestionando más la planificación urbanística y la respuesta a emergencias".

La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, aseguró la semana pasada que las sanciones estadounidenses estaban impidiendo que llegara la ayuda a las zonas afectadas. "Hay material bloqueado como helicópteros de ayuda. No es solo una guerra económica. Es TERRORISMO económico", denunciaba en Twitter.

Las autoridades iraníes han anunciado ya compensaciones para los afectados, pero los presupuestos públicos se han visto afectados por las sanciones en sectores como el petrolero o el bancario. Las sanciones de Estados Unidos fueron reinstauradas tras la retirada de Washington del acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales.