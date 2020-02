Sanders vence, Buttigieg aguanta y Biden se hunde en las primarias de New Hampshire

WASHINGTON, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador estadounidense Bernie Sanders se ha impuesto por un estrecho margen en las primarias del Partido Demócrata en New Hampshire, un triunfo pírrico que le da aire frente a un Pete Buttigieg que confirma su condición de aspirante de primer nivel y un Joe Biden que sigue sin encontrar su sitio.

"Esta victoria es el principio del fin de Donald Trump", ha proclamado Sanders en un discurso ante sus seguidores, tras erigirse como vencedor de la noche con los resultados aún sin concretarse al cien por cien. Buttigieg, vencedor en Iowa, ha reconocido la derrota y ha felicitado a su rival por su "buena actuación".

Apenas unos pocos miles de votos separan a ambos candidatos, que previsiblemente saldrán de New Hampshire con la misma cantidad de delegados (nueve) para la Convención Nacional del Partido Demócrata en la que se confirmará al candidato del partido para las elecciones presidenciales de noviembre.

La tercera posición en New Hampshire ha sido para la senadora Amy Klobuchar, que ha dado la sorpresa al obtener un 19 por ciento de los votos y seis delegados y que sale reforzada de estos primeros dos compases de la larga carrera. Todo lo contrario que la senadora Elizabeth Warren y el exvicepresidente Joe Biden, que no han logrado ningún delegado este martes.

Elecciones en New Hampshire - Sue Dorfman/ZUMA Wire/dpa

El caso de Biden es especialmente significativo, en la medida en que todos los sondeos le situaban como el principal rival a batir en las primarias. "No estoy acabado. Esto solo acaba de comenzar", se ha esforzado por defender quien fuese mano derecha de Barack Obama, aunque lo cierto es que hay quien ya le ve más fuera que dentro de la carrera si continúa la tendencia.

Quienes ya han dado un paso atrás son Michael Bennet y Andrew Yang --la salida del único aspirante de origen asiático hace aún más homogénea la disputa demócrata--, y Deval Patrick parece tener los días contados. Patrick ha adelantado que comunicará su decisión final este miércoles, una vez haya "reflexionado" con su familia.

En el lado contrario, el republicano, Trump se ha dado un nuevo paseo sin prácticamente rivales, encaminado ya a los comicios en los que intentará obtener un nuevo mandato de cuatro años en la Casa Blanca. El presidente ha utilizado su altavoz en Twitter para presumir de que ha logrado más apoyo "que ningún otro presidente" en New Hampshire.

I want to congratulate my competitors and their supporters on their campaigns here in New Hampshire.