Santos solicita a EEUU más recursos para la lucha contra las drogas en Colombia

Publicado 17/07/2018 6:54:35 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha pedido al Gobierno de Estados Unidos nuevos recursos para la lucha contra las drogas en el país, concretamente para el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

El mandatario colombiano ha recordado en el marco del evento Concordia de las Américas el informe del Gobierno estadounidense en el que hace referencia al incremento de más del 81 por ciento en el consumo de drogas.

"Ustedes podrían hacer mucho más en la reducción del consumo, porque mientras exista demanda, existirá una oferta y tal vez, no de Colombia necesariamente, pero si de otro lugar y ustedes saben que es un problema que debe ser abordado por la comunidad internacional y no por un solo país, porque un único país no puede ganar la lucha contra las drogas", ha afirmado Santos, según ha recogido la emisora local Radio Caracol.

El mandatario colombiano también ha pedido nuevos recursos para financiar los proyectos de sustitución de cultivos. "No tenemos fondos ilimitados. Podríamos tener un mayor impacto si contásemos con más recursos", ha aseverado.

Además, Santos ha asegurado que un mayor apoyo también servirá para combatir a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas criminales.