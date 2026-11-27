Archivo - La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte - ROUELLE UMALI / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha descartado abandonar el cargo antes de que el Senado se pronuncie sobre el proceso de destitución que afronta, si bien a reconocido que contempla la posibilidad de un desenlace desfavorable y ha asegurado que respetará la decisión del tribunal.

"¿Dimisión? Eso está fuera de cuestión", ha asegurado este viernes durante una comparecencia publica recogida por la prensa filipina, en la que ha justificado su postura en base al respaldo recibido en las urnas. "No puedo hacerlo porque considero que sería una traición a los 32,2 millones de personas que votaron por mí", ha argumentado.

El procedimiento judicial abierto contra la vicepresidente se centra en las sospechas de que habría acumulado un patrimonio de procedencia injustificado y ocultado información veraz sobe algunos de sus bienes. Además, la acusación retiró el mes pasado otros tres cargos racionados con amenazas contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., apropiación indebida de fondos públicos y soborno con el objetivo, entre otros, de agilizar el proceso, iniciado en julio.

Así las cosas, Duterte ha vinculado tanto su posible destitución como el juicio de su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) a una estrategia de carácter político dirigida a condicionar las elecciones de 2028.

"Sigo creyendo que se trata de las elecciones de 2028: si habrá elecciones o no las habrá", ha manifestado, antes de añadir que también está en juego "el cambio de liderazgo, si es que alguna vez llega a producirse".

Tras aludir a la posibilidad de perder el cargo, la vicepresidencia ha expresado su preocupación por las consecuencias laborales de una eventual condena. Según ha indicado, alrededor de 300 familias podrían quedar en una situación de incertidumbre, entre ellas las de los trabajadores de oficinas satélite cuya continuidad profesional depende de su mandato.

Duterte, convertida en la principal opositora de Marcos tras la ruptura de la alianza política que ambos mantenían a mediados de 2024, figura como favorita para suceder al actual presidente, cuyo mandato está limitado por la Constitución a seis años y no permite la reelección.

Una condena respaldada por dos tercios del Senado supondría su destitución y la prohibición de por vida de ejercer cargos públicos. Por el contrario, una absolución despejaría uno de los principales obstáculos para su aspiración de concurrir a las elecciones presidenciales de 2028.