Saviano asegura que no tiene miedo de las amenazas de Salvini de quitarle la escolta

Publicado 23/06/2018 16:00:02 CET

FRÁNCFORT, 23 Jun. (DPA/EP) -

El escritor italiano Roberto Saviano, que cuenta con escolta desde que publicó el libro "Gomorra" sobre la Camorra, no se deja intimidar por el nuevo ministro del Interior, Matteo Salvini.

"No le temo a Salvini", ha escrito Saviano en un artículo publicado hoy en el diario alemán 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' después de que el presidente del partido xenófobo Liga amenazara con retirarle su protección policial. "Me tiene en el punto de mira", continuó Saviano.

El escritor, de 38 años, alcanzó la fama internacional en 2006 con su libro "Gomorra" sobre los clanes de la Camorra en su ciudad natal, Nápoles. La publicación del libro hizo que recibiera amenazas de muerte. Desde entonces está bajo protección policial.

Saviano critica también las tendencias xenófobas en Italia y defiende a los inmigrantes que Salvini, que viene del norte de Italia, quiere expulsar del país. En un programa de televisión, Salvini declaró que Saviano está con mucha frecuencia en el extranjero y que generalmente se debería comprobar en qué se gasta el "dinero de los italianos".

Saviano ha asegurado que el nuevo Ministro del Interior considera a los italianos del sur, a los africanos, a los indios, a los pakistaníes y a los romaníes como sus enemigos. Y por ello él es también uno de los enemigos de Salvini, pero no le tiene miedo, indicó. "Un gracioso que hace unos años no se atrevía a ir en Italia más allá del sur de Florencia no me asusta", ha escrito Saviano.