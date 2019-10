El secretario de Energía de EEUU niega que presionara a Ucrania para nombramientos en la gasista estatal

Publicado 07/10/2019 17:37:03 CET

Perry ha reconocido que pidió a Trump que hablara con Zelenski, una conversación que ha originado el 'impeachment'

VILNA, 7 Oct. (Reuters/EP) -

El secretario de Energía estadounidense, Rick Perry, ha negado este lunes que presionara a Ucrania para incluir a ciertas personas en la junta directiva de la empresa estatal ucraniana de gas natural, Naftogaz, y ha subrayado que solo recomendó algunos nombres a petición del Gobierno de Kiev.

La agencia de noticias The Associated Press (AP) ha asegurado que Perry presionó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para destituir a varios miembros la cúpula de Naftogaz y reemplazarlos por individuos de una lista elaborada en Estados Unidos.

"La noticia de AP dice básicamente que dijimos 'poned a esta gente allí' y eso sencillamente no es correcto. Es una noticia totalmente inventada. Es lo mejor que puedo decir", ha afirmado este lunes Perry en rueda de prensa desde Vilna, Lituania. "Dimos una serie de recomendaciones a petición del Gobierno ucraniano y seguiremos haciéndolo", ha explicado.

Además, Perry se ha referido a la polémica llamada telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelenski que ha originado la activación de las gestiones previas al inicio de un proceso de destitución o 'impeachment' contra Trump. Según el portal Axios, Trump ha informado a los congresistas republicanos de que ni siquiera quería llamar a Zelenski, pero lo hizo a petición de Perry.

Perry ha reconocido este lunes que animó a Trump a hablar con Zelenski para fomentar la confianza entre las autoridades estadounidenses en que Kiev está tomando medidas para mejorar la transparencia. "Claro. Se lo pedí al presidente varias veces. 'Señor presidente, creemos que lo mejor para Estados Unidos y Ucrania es que usted y el presidente de Ucrania tengan una conversación, que hablen de las opciones que hay. Así que sí. Claro", ha argumentado.

En cualquier caso, ha asegurado que no tiene intención de dimitir ni ahora ni el mes próximo, y niega así la información publicada por el portal politico.com sobre una posible renuncia en noviembre. "No. Estoy aquí. Estoy trabajando", ha remachado. "Llevan escribiendo este reportaje al menos nueve meses. Alguno de estos días puede que acierten, pero hoy no, ni mañana, ni el mes próximo", ha asegurado.

La transcripción oficial de la conversación confirma que Trump se refirió reiteradamente al hijo de Biden, pero el mandatario niega que hubiera presión. En cambio, Biden admitió públicamente en 2018 que amenazó a Ucrania con paralizar 1.000 millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos si se mantenía en el cargo el fiscal general ucraniano.