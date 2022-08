Serbia dice que seguirá negociando con Kosovo para resolver la cuestión de la documentación y las matrículas

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Serbia ha prometido que intensificará las negociaciones con Kosovo para tratar de resolver la disputa que afecta a decenas de miles de serbios en aquella región, que tienen como fecha límite el 1 de septiembre para cambiar sus documentos de identidad y la matrícula de sus vehículos.

"No tenemos otra opción que preservar la paz, la estabilidad y la seguridad", ha dicho el presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien ha acusado al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, de maltratar y presionar a la minoría serbia para que abandone el territorio.

"Garantizo que no habrá convoyes de refugiados", ha prometido el presidente serbio desde Belgrado, cuenta la agencia Bloomberg. Poco más de 100.000 serbios de una población de 1,8 millones de personas viven en Kosovo, después de que más de 200.000 huyeran tras la guerra que se produjo entre 1998 y 1999.

Kosovo anunció a finales de julio la prohibición de documentación serbia para los residentes de su territorio, alegando que se trataba de una medida recíproca, ya que Belgrado tampoco acepta las suyas. Ello provocó nuevas tensiones en la frontera lo que llevó a la Unión Europea a exigir que se sentaran a negociar.

Vucic y Kurt se reunieron en Bruselas la semana pasada, pero no lograron ningún avance significativo. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que no se darían por vencidos y recordó a las partes que "no tienen alternativa" al 'Diálogo Belgrado-Pristina', auspiciado por la Unión Europea.

Un posible ingreso de Kosovo y Serbia en la Unión Europea pasa por alcanzar un acuerdo en este y otros asuntos relacionados con sus relaciones, maltrechas desde que Kosovo declarase su independencia en 2008.