Seúl tilda de "provocación" la explosión de una mina en la frontera y sigue trabajando para "eliminar la amenaza"

Archivo - Banderas de Corea del Sur - Gage Skidmore / Zuma Press / Europa Press
MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades militares de Corea del Sur han afirmado este jueves que desde el primer momento consideraron una "provocación" por parte de Corea del Norte la explosión de una mina registrada el pasado 21 de septiembre en la frontera entre ambos países, incidente que se saldó con tres militares surcoreanos heridos, dos de ellos de gravedad, y han asegurado que continúan trabajando para "eliminar la amenaza" en la Zona Desmilitarizada (DMZ).
Así lo ha aclarado el presidente del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS), el general Jin Yong Sung, en una rueda de prensa, después de que el Ejército fuera cuestionado por no haber utilizado expresamente el término "provocación" al informar públicamente sobre el suceso.
"No hubo ni un solo momento en el que pensara que se trataba de otra cosa que no fuera una provocación cuando uno de mis hombres resultó gravemente herido", ha afirmado el máximo responsable militar surcoreano en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap. Preguntado por la ausencia de esta calificación en la comparecencia militar del lunes, ha reconocido que no reparó en que el término no figuraba en el comunicado oficial.
Durante la misma sesión, Jin ha defendido la actuación de las tropas surcoreanas y ah considerado que la operación de retirada de minas ordenada por Seúl constituyó una respuesta "adecuada" al incidente. A su juicio, esta actuación ha puesto de manifiesto la determinación de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur frente a las acciones atribuidas a Pyongyang.
"Como mínimo, debemos eliminar la amenaza que causó heridas graves a nuestros compañeros cerca del DMZ", ha declarado, al tiempo que ha destacado la importancia de que una unidad militar pudiera completar la misión siguiendo las instrucciones de su comandante y "demostrando así nuestra firmeza".
POSIBLES RESPUESTAS ADICIONALES
Respecto a la posibilidad de adoptar nuevas medidas frente a Corea del Norte, el representante castrense se ha limitado a señalar que el Ejército continuará evaluando las actuaciones que considere necesarias, si bien no ha precisado qué tipo de respuestas adicionales podrían plantearse.
En este contexto, Jin ha anunciado también un refuerzo en el nivel de preparación de las Fuerzas Armadas con el objetivo de prevenir nuevas acciones de Corea del Norte y ha reiterado su compromiso de responder "con firmeza" a cualquier daño que sufran sus efectivos mediante medidas tanto físicas como no físicas.
A medio plazo, ha añadido, Seúl prevé mejorar también las capacidades que permitan a sus tropas mantener la iniciativa operativa en la Zona Desmilitarizada, entre otras, mediante la reducción de las áreas que actualmente quedan fuera de su vigilancia.
La polémica de la explosión en la frontera entre las dos Coreas y el posterior cruce de acusaciones ha estallado en un momento en el que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha estado tratando de sumar esfuerzos para impulsar un proceso de negociaciones con Corea del Norte para lograr un acuerdo de paz que ponga fin definitivo a la guerra de Corea (1950-1953), que terminó con un armisticio.
HACIA UN INTERCAMBIO PLENO DE INTELIGENCIA CON EEUU
Por otro lado, el portavoz del Estado Mayor Conjunto ha aludido a las restricciones parciales que afectan al intercambio de información de Inteligencia entre Corea del Sur y Estados Unidos sobre las capacidades militares de Corea del Norte.
El general ha asegurado que estas limitaciones no comprometen actualmente las operaciones de las Fuerzas Armadas surcoreanas relacionadas con Pyongyang. "Si bien es cierto que el intercambio de información no se ha restablecido por completo, no existen problemas ni limitaciones para llevar a cabo nuestras misiones relacionadas con los programas nucleares y de misiles de Corea del Norte", ha declarado.
No obstante, Jin ha defendido una solución inmediata para la situación. "Creo que lo mejor es que esta situación se resuelva rápidamente, y estamos trabajando para lograrlo", ha apostillado.
Washington mantiene desde abril restricciones parciales al acceso de Seúl a determinada información vinculada con la tecnología norcoreana, después de que el ministro surcoreano de Unificación, Chung Dong Young, revelara públicamente información sobre una instalación nuclear de Corea del Norte. Según Yonhap, la información cuyo acceso ha sido limitado por Estados Unidos estaría relacionada con datos obtenidos mediante satélites sobre tecnología y capacidades de Corea del Norte.