Los simpatizantes demócratas dominan la participación durante el voto anticipado a las 'midterms' en EEUU

Un colegio electoral de Delray Beach (Florida) durante la votación anticipada a las 'midterms' de EEUU, a 19 de octubre de 2026 - Chris Beckett / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los diez millones de estadounidenses que han entregado su voto anticipado a las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos están registrados en el padrón como simpatizantes del partido Demócrata, alentados por la posibilidad de que las 'midterms' puedan representar un punto de inflexión en el derrotero político del país, dadas las proyecciones que apuntan a su victoria en al menos una de las dos cámaras del Congreso.

Los republicanos están acostumbrados a esta ola inicial de entusiasmo demócrata y acaban dando la vuelta a las encuestas prácticamente el mismo día de la votación, como se pudo apreciar sin ir más lejos en las presidenciales de hace dos años, cuando Donald Trump se llevó por delante a la vista como favorita por muchos, Kamala Harris.

Durante una cena con donantes del partido, el expresidente Barack Obama recordó amargamente a los asistentes que la incertidumbre de las encuestas suele jugar en contra de los demócratas. "Acabamos perdiendo por dos puntos todas las carreras que llegan empatadas a las urnas. Eso es el margen de error", lamentó.

Sin embargo, este año los republicanos tienen motivos para alarmarse: las principales encuestas dan casi por hecho que van a perder la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso, y el Senado, la cámara alta, está ahora mismo en disputa; un escenario prácticamente impensable antes de la enorme crisis de combustible generada en febrero de este año por el inicio de la guerra con Irán.

A esta circunstancia se suma el hecho de que las legislativas, por tradición, son entendidas como un castigo para la administración que está en el poder, independientemente del signo de su presidente, y que los seguidores de Trump están ahora mismo relativamente huérfanos de su faro y guía en estas elecciones porque su nombre no figura en las papeletas.

De ahí el maratón de mítines que el presidente lleva a cabo desde hace semanas para terminar de instalar a toda costa en sus simpatizantes la idea de que si votan republicano, están votándole a él; una estrategia que podría rebotar dado que su nivel de aprobacion está en mínimos absolutos de su segundo mandato, según la última encuesta de YouGov.

Mientras tanto, los votantes registrados como demócratas aventajan a los republicanos, en ocasiones con holgura, en los estados en juego. En Texas, donde el voto anticipado ha comenzado este martes, bastiones demócratas como los condados de Harris y Dallas están registrando récords de participación en un estado donde ningún demócrata ha ganado en las tres últimas décadas. En 2024, Trump se llevó la victoria por 14 puntos de diferencia.

En Michigan, los demócratas aventajan a los republicanos 55% a 36%, alentados por la aparición del candidato al Senado Abdul el Sayed, otro de los grandes exponentes de la corriente progresista que ha reactivado a un electorado desanimado por el inmovilismo de los barones del partido. El impulso demócrata ha disparado la participación en Carolina del Norte un 37% respecto a las legislativas de 2022 y en Iowa existe ya una diferencia de 30 puntos porcentuales a favor de los votantes del partido 'azul'.

LA AMENAZA DEL ICE COMO FACTOR DISUASORIO

La presencia de los agentes antiinmigración (o militares, o incluso policías armados) en colegios electorales está terminantemente prohibida por la ley salvo que sean necesarios para repeler a "enemigos armados" del país; y el propio Departamento de Seguridad Nacional ha asegurado que no se plantea tal escenario salvo que exista una orden judicial de por medio, pero la mera posibilidad de que el ICE disuada a un solo votante ha sido suficiente para que la ONG Human Rights Watch (HRW) pida al Gobierno estadounidense garantías explícitas de que podrá cumplir con su derecho sin preocupaciones.

"Es necesario que los agentes del ICE reciban una orden pública y explícita de que se mantengan alejados de los colegios electorales y de donde quiera ue la gente esté votando", ha zanjado el director ejecutivo de HRW, Philippe Bolopion.

Una encuesta tomada en septiembre por la Universidad de San Diego reflejó que un 40% de los consultados daba por seguro que los agentes antiimigración se dejarán notar durante los comicios. Un análisis realizado por la propia ONG en 2025 dejó entrever que el ICE utilizó la raza y el origen étnico en Los Ángeles como un indicador rudimentario para determinar la nacionalidad de una persona, y procedió a detener a individuos basándose en ello.

Como consecuencia, entre los detenidos existían ciudanos nacionalizados y registrados para votar. "Es muy probable que, entre las comunidades no blancas, la percepción de los riesgos asociados a un encuentro con el ICE sea mayor", avisan.

Otra investigación la ONG Democracy Forward publicada el 7 de octubre de este año reveló que la División de Investigaciones del ICE está construyendo una base de datos en busca de posibles votantes ilegales (un factor que no tiene absolutamente ningún tipo de peso específico en los resultados finales) con decenas de millones de registros y, además, ha considerado el despliegue de agentes encubiertos para investigar a las organizaciones sospechosas de ayudar a personas no ciudadanas a registrarse para votar.

Así pues, la Liga de Mujeres Votantes, el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) presentaron el pasado 15 de octubre una demanda contra el "esfuerzo secreto e ilegal de la administración Trump por recopilar información personal sensible de millones de votantes estadounidenses en una base de datos nacional masiva".

HRW recuerda que "los abusos de los agentes del ICE ya han afectado gravemente a ciudadanos estadounidenses, quienes han sido interceptados, golpeados, detenidos, deportados e incluso asesinados". A estas alturas, sería inconcebible que "tuvieran miedo de acudir a las urnas", lamenta Bolopion.