Archivo - El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, durante un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2023 (archivo) - Wu Xiaoling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, ha anunciado una ligera remodelación del Gobierno del país africano que incluye el nombramiento de Sadaq Omar Mohamed como nuevo ministro de Defensa, en medio del aumento de las operaciones contra el grupo armado Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda.

La decisión, anunciada por la oficina de Barre a través de un comunicado en redes sociales, implica la salida del cargo de Ahmed Fiqi, quien ha expresado su felicitación a su sucesor y le ha deseado "lo mejor a la hora de cumplir con sus deberes nacionales", según un breve mensaje de la cartera de Defensa.

La remodelación implica además el nombramiento de Alí Ifiye Alí como viceministro de Puertos y Transporte Marítimo y de Maryan Alí Abuukar como viceministra de Pesca, sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre los motivos de estos cambios en el seno del Ejecutivo somalí.

El nombramiento de Mohamed al frente del Ministerio de Defensa llega en medio del proceso de transición de seguridad en el país africano, en el que el Ejército y otras agencias tienen que ir asumiendo mayores competencias en lucha antiterrorista de parte de sus socios internacionales, mientras que Al Shabaab continúa con sus ataques, especialmente en el sur y el centro de Somalia.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.