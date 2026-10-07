Somalia anuncia la muerte de un alto cargo del ala de Inteligencia del grupo terrorista Al Shabaab

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en Mogadiscio (archivo) - Hassan Bashi / Xinhua News / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de un alto cargo del ala de Inteligencia y operaciones encubiertas del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una operación llevada a cabo la semana pasada "en cooperación con socios internacionales" en la ciudad de Jilib, situada en la provincia de Yuba Medio, en el sur del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que sus agentes y "socios internacionales" no especificados mataron el 1 de octubre a Bashiir Ahmed Hayi Nuunou, a quien describe como "un antiguo comandante" entre 2016 y 2024 de la Amniyat de Al Shabaab, dedicada a operaciones de Inteligencia y labores clandestinas.

Así, ha recalcado que Nuunou "jugó un importante papel en la planificación y ataques contra el pueblo somalí", al tiempo que ha ensalzado que su muerte se enmarca en los esfuerzos de la NISA y aliados internacionales para "perseguir" a altos cargos de Al Shabaab "responsables del derramamiento de sangre" y "desmantelar las redes que usan para planear, organizar y perpetrar ataques terroristas".

"La eliminación de Nuunou es un golpe significativo para la cúpula de los extremistas y sus maliciosas redes, además de parte de los esfuerzos para hacer justicia por los civiles somalíes asesinados en ataques terroristas y atentados", ha manifestado la NISA, que ha vuelto a pedir a la población que "comparta cualquier información con tenga sobre amenazas a la seguridad o detalles sobre Al Shabaab y Estado Islámico" para apoyar estas labores.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzaría "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los bombardeos contra presuntos objetivos del grupo en diversos puntos del país africano.