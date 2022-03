Stoltenberg descarta enviar cazas de combate a Ucrania: "La OTAN no va a ser parte del conflicto"

BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha descartado este martes la posibilidad de que la Alianza Atlántica envíe cazas de combate a Ucrania, asegurando que la OTAN "no va a ser parte del conflicto".

En declaraciones desde Polonia donde se ha reunido con el presidente, Andrezj Duda, uno de los aliados que estaría abierto a mandar este tipo de apoyo a la fuerzas aéreas ucranianas, Stoltenberg ha defendido las duras sanciones aprobadas por los aliados y el apoyo militar y humanitario a Kiev, pero ha enfriado la posibilidad de ir más allá.

"La OTAN no va a ser parte del conflicto. La OTAN no va enviar tropas a Ucrania o movilizar aviones en el espacio aéreo ucraniano", ha señalado el ex primer ministro noruego.

En la misma rueda de prensa, el presidente polaco se ha sumado a esta tesis, apuntando a que se busca evitar una "injerencia militar". "No vamos a unirnos a este conflicto, vamos a mandar más ayuda humanitaria a los ucranianos pero no vamos a enviar nuestros cazas a su espacio aéreo", ha indicado Duda.

La idea de reforzar al Ejército ucraniano poniendo a disposición cazas de combate de países europeos fue recogida el pasado domingo por el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete, aunque no ha sido confirmada por los países interesados y existen dudas sobre si el paso podría escalar la guerra con Rusia.