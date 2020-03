Sudán impondrá un mes de cuarentena a los sudaneses que vuelvan al país a causa del coronavirus

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Sudán ha anunciado que impondrá un mes de cuarentena a los sudaneses que vuelvan al país a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta la fecha más de 10.000 muertos a nivel mundial.

El Ejecutivo anunció el lunes la emergencia sanitaria y cerró los aeropuertos y los pasos fronterizos, si bien ha decidido reabrirlos jueves y viernes para permitir el retorno de sus ciudadanos en el extranjero.

Así, el ministro de Sanidad, Akram Eltom, ha recalcado que todas las personas que aprovechen esta ventana de tiempo para regresar al país tendrán que estar un mes en cuarentena en sus casas.

Eltom ha destacado que las autoridades han decidido no poner en cuarentena en centros médicos a los que no muestren síntomas, siempre y cuando cumplan con este confinamiento en sus viviendas y no entren en contacto con nadie.

En este sentido, ha manifestado que todos ellos deberán informar a las autoridades sanitarias en caso de que ellos o sus familiares empiecen a mostrar síntomas, tal y como ha recogido el portal de noticias Sudan Tribune.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los países africanos que "despierten" ante la amenaza que supone el coronavirus y "se preparen para lo peor".

La OMS ha confirmado hasta la fecha un total de 769 casos de coronavirus en África --con Egipto y Sudáfrica como los más afectados-- y 19 muertos --siete en Argelia y otras siete Egipto--.

El propio Tedros informó el 11 de marzo de que, tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, se ha pasado a calificar de pandemia el brote, que ha dejado ya más de 10.000 muertos a nivel mundial.