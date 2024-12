El Supremo francés convierte en definitiva una condena contra Sarkozy por corrupción

El expresidente, que insiste en su inocencia, llevará vigilancia electrónica durante un año y evitará entrar en la cárcel

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Casación de Francia, la máxima instancia judicial, ha confirmado este miércoles la condena contra el expresidente Nicolas Sarkozy en el marco de un caso de corrupción y tráfico de influencias, en la que es ya la primera sentencia definitiva contra el antiguo mandatario, que tiene otros frentes judiciales abiertos.

El tribunal no ha variado las medidas adoptadas sobre Sarkozy, que mantiene en suspenso tres de los años de pena y evitará entrar en la cárcel por otro año, siempre y cuando acepte llevar vigilancia electrónica. La medida implica, además, la inhabilitación política durante tres años.

La Justicia gala considera por tanto probado que Sarzoky, condenado en primera instancia en 2021 y en apelación en 2023, se sirvió de su posición para tratar de obtener información sobre una investigación judicial que le afectaba. Los intermediarios, el abogado Thierry Herzog y el exjuez Gilbert Azibert, han sido también condenados.

El Tribunal de Casación ha concluido que no se ha podido determinar que los jueces del proceso previo fuesen parciales, al tiempo que ha descartado la eliminación como prueba de las escuchas telefónicas que destaparon todo este entramado político-judicial.

"Como siempre he hecho durante estos 12 largos años de acoso judicial, asumiré mis responsabilidades y haré frente a todas sus consecuencias (...), pero no puedo aceptar la profunda injusticia que se me ha hecho", ha lamentado Sarkozy, que en un mensaje publicado en redes sociales ha adelantado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En este sentido, ha dicho que en ningún momento contactó con el juez Azibert, que no ofreció contrapartida alguna por informaciones confidenciales y que las conversaciones captadas, "entre un abogado y su cliente", son "confidenciales por naturaleza". Ha sugerido que la condena puede derivar de su "papel político pasado".

Sarkozy, de 69 años, ha insistido en su "perfecta inocencia" y espera que, tarde o temprano, "la verdad terminará imponiéndose". Será entonces, ha advertido, "cuando todos tendrán que rendir cuentas ante los franceses".

Sobre la sentencia conocida este miércoles no cabe recurso en Francia, pero Sarkozy quiere ahora que el TEDH determine si en algún momento se han violado sus derechos procesales, lo que implicaría en caso afirmativo una condena contra el Estado galo. El abogado del exmandatario, Patrice Spinosi, ha confirmado a Europa Press que alegarán supuestas violaciones del derecho de defensa y al secreto profesional.