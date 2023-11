El Supremo de Israel rechaza una petición para bloquear el acuerdo de rehenes entre el Gobierno y Hamás

Archivo - Jueces en el Tribunal Supremo de Israel (Archivo) - Europa Press/Contacto/Yonantan Sindel/JINI

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha rechazado este miércoles una petición por parte de Almagor, una asociación en defensa de las víctimas de terrorismo, que pedía bloquear el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre los rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

El juez Alex Stein ha rechazado los argumentos de la organización, que defendía que el acuerdo con Hamás viola el derecho a la igualdad de aquellos que no están incluidos en la lista de liberados, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, el juez ha recordado, en palabras del filósofo andalusí Maimónides, que es una "responsabilidad moral" que los rehenes vuelvan a casa y que el Gobierno tiene la facultad de tomar estas decisiones, puesto que entran en el terreno de la política.

"Este difícil asunto pertenece enteramente al ámbito de las consideraciones sobre la paz y la guerra y sobre política exterior, que están en manos del Gobierno. Se trata de una cuestión política clara que el tribunal no puede abordar", ha aseverado Stein.

El acuerdo contempla que la milicia palestina liberará a 50 rehenes y, a cambio, Israel excarcelará a 150 presos que se encuentran en sus cárceles. El pacto también incluye una tregua humanitaria que se extenderá durante cuatro días.

Asimismo, las partes también se han comprometido a la entrada de un mayor número de convoyes con ayuda humanitaria, bienes médicos y combustible "a todas las zonas de Gaza sin excepción" durante la tregua humanitaria.