El Supremo israelí ordena al centro de detención donde hubo abusos a presos palestinos que respete el Estado de derecho

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Israel ha ordenado al centro de detención de Sde Teiman que respete el Estado de derecho y acate las leyes después de que hace casi tres meses se detuviera a varios militares acusados de abusar y violar a presos palestinos recluidos en las instalaciones.

Aquel episodio despertó las críticas de organizaciones de Derechos Humanos, que denunciaron los abusos e incluso llegaron a pedir el cierre de las instalaciones. Ahora el Supremo no accede a tal extremo, pero sí exige el respeto de los derechos de los presos, según recoge 'The Times of Israel'.

El Supremo argumenta en su decisión que las condiciones del centro han cambiado de forma significativa desde que se presentó la denuncia de las organizaciones, e incluso se ha registrado una gran disminución del número de detenidos. Así, considera suficiente instar al centro a respetar el Estado de derecho.

"La protección del Estado de derecho, incluso durante una guerra difícil, es la expresión clara de la diferencia entre un Estado democrático, que lucha por su existencia, y una organización terrorista que quiere destruirlo", ha destacado en el presidente del Supremo, Uzi Vogelman, en un comunicado.

Sin embargo, Vogelman sí que ha incidido en la necesidad de que las autoridades investiguen las denuncias de abusos contra presos palestinos en Sde Teiman, y destaca que este proceso ya se haya iniciado con la acusación de un militar y las pesquisas abiertas contra otros cinco.

Una decena de militares fueron detenidos a finales de julio por un supuesto caso de abusos contra un presos palestinos. Poco después, varios de ellos fueron puestos en libertad, mientras que a los acusados se les señala por perpetrar un acto de "sodomía con agravante", causar daño físico, abuso y conducta inapropiada.

Estas detenciones provocaron protestas por parte de manifestantes y diputados de extrema derecha, que incluso llegaron a asaltar las instalaciones del campo de detención. El ala más conservadora y ultranacionalista del Gobierno de Benjamin Netanyahu ha criticado el arresto de los reservistas.