Texas ejecuta a un hombre de 64 años condenado por matar a una mujer y su hija en 2003

Publicado 05/09/2019 7:07:07 CET

AUSTIN, 5 Sep. (Reuters/EP) -

El estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, ha ejecutado este miércoles a Billy Crutsinger, de 64 años, que fue condenado por haber matado a una mujer de 89 años y a su hija mayor en su vivienda de Fort Worth en 2003.

Crutsinger ha sido declarado muerto a las 6.40 de la tarde (hora local) en el centro penitenciario de Huntsville, según ha informado en un comunicado el Departamento de Justicia de Texas.

"Adonde voy todo será de color. Hay mucho de esto que no entiendo pero el sistema no está del todo bien", ha aseverado antes de morir. "No está del todo mal, pero hay algo que se debe hacer para que las cosas estén mejor", ha añadido.

El preso fue condenado a la pena capital por un jurado en 2003 tras ser hallado culpable de las muertes de Pearl Magouirk y su hija de 71 años, Patricia Syren. Crutsinger fue acusado de allanar la vivienda el 6 de abril de 2003 y apuñalarlas a ambas en varias ocasiones antes de rajarles las gargantas. Después robó una tarjeta de crédito y un Cadillac.

Poco después fue detenido en Galveston, donde había hecho uso de la tarjeta de crédito robada en varios bares de la zona. El acusado confesó haberlas matado y haberles robado.