'Timochenko' alerta de que la precaria situación de las FARC pone en riesgo su participación electoral

BOGOTÁ, 28 Feb.

El líder del partido político surgido de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', ha revelado este miércoles que la nueva formación se encuentra en una situación económica tan débil que no podrá retomar la campaña electoral hasta que el Consejo de Estado libere los fondos destinados a este fin.

Las FARC anunciaron el pasado 9 de febrero que suspendían la campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebrarán en Colombia este año a causa de una ola de violencia que se ha saldado con ataques contra los ex guerrilleros y ahora candidatos.

'Timochenko', en un encuentro con la prensa celebrado en Bogotá, ha explicado que su intención es retomar la campaña cuanto antes pero que ahora el principal obstáculo, una vez reforzadas las medidas de seguridad, es la falta de dinero para financiar el esfuerzo electoral de las FARC.

El Consejo de Estado debe pronunciarse sobre la candidatura de las FARC para que los fondos electorales queden liberados. "Se tiran la pelota, hacen reuniones, regañan a funcionarios pero no resuelven el tema de la plata para la campaña", ha reprochado.

El ex jefe guerrillero ha asegurado que en este momento las FARC no tienen "ni cinco centavos". "En serio, ya los sitios no nos quieren fiar más. No tenemos ni para la comida", ha declarado, al tiempo que se ha disculpado con los periodistas por las incomodidades del lugar escogido para la rueda de prensa.

Las estrecheces económicas, ha argumentado, se deben a que las FARC han tenido que entregar todos sus bienes a las autoridades para reparar en la medida de lo posible a las víctimas de la guerra de más de medio siglo que el grupo armado ha librado con el Estado.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ha indicado que el Ministerio Público ha incautado a las FARC bienes valorados en más de dos billones de pesos (unos 570 millones de euros) que la antigua guerrilla no había declarado. 'Timochenko' lo ha negado: "Para nosotros es algo fríamente calculado, un plan maquiavélico".

SOS AL PROCESO DE PAZ

Por otro lado, ha aprovechado para llamar la atención sobre el estado del proceso de paz. "Quiero lanzar un SOS", ha dicho, insistiendo en que hay "pequeñas fuerzas que quieren hacer fracasar" el acuerdo firmado en 2016 por las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos.

'Timochenko' ha hecho hincapié en que "aquí lo que está en juego no es la campaña electoral, sino el mismo proceso de paz, que --como muchos han dicho-- lo quieren hacer trizas".

Estas serán las primeras elecciones en las que podrán participar las FARC. 'Timochenko' aspira a suceder a Santos en la Casa de Nariño, aunque es el candidato presidencial con menos intención de voto, según los sondeos. "Yo no voy a renunciar", ha aclarado.

Además, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común concurre con 74 candidatos a los comicios parlamentarios que tendrán lugar el próximo 11 de marzo, si bien tiene un mínimo de cinco escaños reservados en cada cámara por virtud del acuerdo de paz.