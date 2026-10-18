Tres muertos en ataques ucranianos sobre la región de Lugansk, controlada por Rusia

Ataque ucraniano en Lugansk (Ucrania) - GOBIERNO DE LUGANSK

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han muerto y tres más han resultado heridas en ataques ucranianos sobre territorio de la provincia de Lugansk, bajo control ruso, según ha informado el presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik.

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen atacando a civiles: tres personas han muerto y tres más han resultado heridas", ha informado Pasechnik en redes sociales.

Una mujer mayor ha muerto en Severodonetsk en un ataque de un dron y un hombre ha fallecido en otro ataque en Troitski. El tercer fallecido es el conductor de un vehículo que fue alcanzado por un proyectil ucraniano en la localidad de Industria del distrito de Antratsitovski.

Pasechnik ha denunciado ataques contra Starobelsk, Lisichansk, Slavianoserbsk, Novoaidar, Perevalsk, Troitsk, Antratsit y Novopskov en las últimas 24 horas.

Además, una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas como consecuencia de un ataque aéreo "masivo" de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad rusa de San Petersburgo.

Así lo ha comunicado el gobernador de la ciudad, Alexander Beglov, en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha detallado que el ataque se ha llevado a cabo con drones militares y que los heridos han sido hospitalizados para recibir atención médica.

De acuerdo con Beglov, la ofensiva ucraniana ha ocasionado además daños en hasta una docena de bloques de apartamentos y dos viviendas unifamiliares. Los residentes de las zonas afectadas, que han sido evacuados durante la noche, están regresando ya a sus hogares, mientras continúan las labores de reparación.

Por su parte, los servicios de emergencia siguen trabajando para extinguir los incendios en el terminal petrolero de San Petersburgo, la base de almacenamiento de petróleo 'Ruchyi' y en almacenes industriales en el distrito de Kolpino.