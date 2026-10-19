Un tribunal de Argelia condena a muerte a otras dos personas por tráfico de drogas

Archivo - Bandera de Argelia en Orán (archivo) - Sadak Souici / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Argelia ha condenado a muerte a otras dos personas por cargos de tráfico de drogas, días después de la emisión de las primeras sentencias a pena capital en virtud de una ley de 2025 relativa al consumo y el tráfico de sustancias ilícitas, en un país que no ha efectuado ninguna ejecución desde 1993.

El Tribunal Penal de Argel ha sentenciado a ambas personas tras declararlas culpables de "importar y comerciar" con cerca de 235.000 pastillas de psicotrópicos, por un peso total de 144 kilogramos, tal y como ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.

El Parlamento argelino aprobó una ley que contempla la pena de muerte si el tráfico de estupefacientes se produce en centros educativos, sanitarios o establecimientos públicos, mientras que recientemente aprobó el restablecimiento de la pena capital contra quienes sean declarados culpables de provocar incendios y el secuestro de menores --que incluya tortura, agresión sexual o mutilación--.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional reclamó a finales de septiembre a las autoridades argelinas que "abandonen inmediatamente" los planes para expandir el alcance de la pena de muerte o reiniciar las ejecuciones tras más de tres décadas del último ajusticiamiento en el país africano.