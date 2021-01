Un tribunal de Israel prohíbe difundir la película 'Yenín, Yenín' por distorsionar lo sucedido en 2002

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Israel ha prohibido la difusión de la película documental 'Yenín, Yenín', así como la incautación de todas las copias, tras determinar que el director, el árabe-israelí Mohamad Bakri, distorsionó los hechos y los presentó como auténticos.

La película, que repasa los enfrentamientos registrados en 2002 en la ciudad cisjordana de Yenín, ha estado marcada por la polémica desde su proyección, después de que militares que aparecen en la misma presentaran demandas al considerar que había sido difamados.

El último de ellos, Nissim Magnagi, demandó a Bakri en 2016 y pidió una compensación de 2,6 millones de shekels (cerca de 677.000 euros) por daños, así como la prohibición de la emisión de la película. El tribunal ha sentenciado al director a pagar 175.000 shekels (unos 45.550 euros) en su fallo.

La jueza Halit Silash ha recalcado que "las pruebas en este caso demuestran que (Bakri) eligió de forma consciente no hacer un análisis, incluso mínimo, incluso preliminar, sobre las acusaciones y hechos relatados por los entrevistados", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.

Bakri ha lamentado que "ha pagado un alto precio" y ha adelantado que presentará una apelación ante el Tribunal Supremo. "Creo que soy parte de este Estado, con toda la complejidad que implica, como árabe y palestino", ha manifestado.

Por su parte, el jefe del Ejército israelí, Aviv Kohavi, ha aplaudido el fallo y ha recalcado que los hechos presentados en 'Yenín, Yenín' son "falsos". La película denunció una matanza de civiles en Yenín durante la operación 'Escudo Defensivo', lanzada en el marco de la Segunda Intifada.

El último fallo llega después de que el Supremo rechazara en 2011 las demandas de otros militares al afirmar que, si bien el documental "está lleno de cosas que no son ciertas" y difama al Ejército, los demandantes no habían sido identificados en la película.

Las operaciones en Yenín se vieron marcadas por denuncias sobre una posible matanza después de que el Ejército aislara la ciudad durante las operaciones. Una investigación de Naciones Unidas cifró en 52 los palestinos muertos, cerca la mitad de ellos civiles, y apuntó a la muerte de 23 militares.