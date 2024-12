El tribunal que juzga a Netanyahu le concede permiso de ausencia por su operación de próstata

El ministro de Justicia, Yariv Levin, ejercerá como jefe de Gobierno en funciones durante su incapacidad

El tribunal que juzga por corrupción al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha concedido al mandatario un permiso de ausencia de una semana hasta que se recupere de la operación quirúrgica de este domingo para la extirpación de su próstata.

Netanyahu está acusado de varios cargos de fraude y abuso de confianza por sus tratos con magnatesy editores de periódicos, así como de un cargo de soborno por supuestamente haber celebrado un acuerdo ilegal con Shaul Elovitch, el propietario del sitio web de noticias Walla y el gigante de las telecomunicaciones Bezeq.

El abogado de Netanyahu, Amit Hadad, ha confirmado que el tribunal accedió rápidamente a la solicitud y fijado en principio la reanudación de los interrogatorios "la semana que viene, el lunes 6 de enero", antes de desear al primer ministro una completa recuperación.

Netanyahu se realizó un examen en el Hospital Hadassá de Jerusalén en el que los médicos le descubrieron una infección en el tracto urinario consecuencia de un ensanchamiento benigno de la próstata, informa el diario 'The Times of Israel'. Desde entonces, el primer ministro ha atravesado un tratamiento con antibióticos y la infección ya no representa un problema aunque será necesario que se someta a una operación que necesita de anestesia completa y un mínimo de siete días de convalecencia en el hospital.

El ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, desempeñará el puesto de primer ministro en funciones durante el tiempo que Netanyahu permanezca incapacitado y el ministro de Defensa, Israel Katz, recibirá competencias para convocar a la cúpula nacional de seguridad en el caso de que la situación así lo requiriera.