Trump achaca el cierre parcial del Gobierno al inicio de las maniobras políticas para las elecciones de 2020

Publicado 03/01/2019 17:10:34 CET

WASHINGTON, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido el cierre parcial de la administración pública al inicio de las maniobras políticas en el Partido Demócrata para ganar las elecciones presidenciales de 2020, argumentando que, dados los buenos resultados del Gobierno republicano, no podrían conseguirlo de otra manera.

"El cierre parcial del Gobierno se debe solamente a las elecciones presidenciales de 2010", ha afirmado en Twitter. "Los demócratas saben que no pueden ganar, dados todos los logros de Trump, así que van con todo contra el muro y la seguridad fronteriza que se necesitan desesperadamente y con el acoso presidencial", ha esgrimido.

Como logros de su Administración, Trump ha indicado que el Departamento del Tesoro "ha recuperado miles de millones de dólares de las tarifas que estamos imputando a China y a otros países que no nos han tratado bien". "Y, entretanto, lo estamos haciendo bien en las negociaciones comerciales en marcha", ha añadido.

La administración pública funciona a medio gas desde el pasado 22 de diciembre porque el Congreso, tanto los demócratas como algunos republicanos, se ha negado a liberar 5.000 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, haciendo naufragar así el acuerdo sobre el nuevo techo de gasto.

Los demócratas preparan ya un nuevo borrador para acabar con estos 13 días de cierre parcial del Gobierno. El proyecto de ley incluye un paquete de 1.600 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, que contempla reforzar la valla y otros aspectos de seguridad fronteriza, que se extinguirá el 8 de febrero, y una segunda partida para Interior, Comercio, Justicia, Transporte y Agricultura, que expirará el 30 de septiembre.

Los líderes demócratas en el Congreso argumentan que este borrador permitirá reabrir los departamentos afectados al mismo tiempo que hace concesiones a los republicanos en materia de fronteras y da otro mes a las partes para negociar a fondo la cuestión de la seguridad en la linde sur.

Sin embargo, Nancy Pelosi, que este jueves se convertirá en la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata tras las 'midterms', ha aclarado que no habrá "nada para el muro". "(Trump) no tiene tal capacidad de persuasión como para que queramos hacer algo que no será eficaz y costará miles de millones", ha dicho en NBC.

Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado --que seguirá en manos republicanas aunque con una mayoría más ajustada--, ha anunciado que los republicanos no apoyarán el borrador demócrata por considerar que forma parte del "espectáculo político". "No es un inicio", ha subrayado, según informa Reuters.

Trump ya se reunió con los líderes de ambos partidos en el Congreso el pasado miércoles en la Casa Blanca, pero sin resultados. El magnate neoyorquino ha vuelto a convocarlos para el viernes.