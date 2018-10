Trump acusa a los demócratas de inflar el balance de víctimas por el huracán en Puerto Rico

Actualizado 14/09/2018 4:59:12 CET

WASHINGTON, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desmentido los últimos balances de víctimas por los huracanes de 2017 en Puerto Rico y ha asegurado que "no murieron 3.000 personas", sino que todo forma parte de una estrategia política del Partido Demócrata.

El Gobierno de Puerto Rico elevó a finales de agosto a 2.975 la cifra de personas que perdieron la vida como consecuencia del huracán 'María' a su paso por la isla en septiembre 2017, una cifra ampliamente por encima de los 64 fallecidos que figuraban hasta ahora como balance oficial.

Lo hizo como respuesta a un estudio que tenía en cuenta no solo las víctimas provocadas por el temporal de forma directa, sino aquellas que habrían fallecido hasta febrero de 2018 de forma indirecta por los estragos del temporal. Un informe previo incluso era más catastrofista, elevando las muertes a 4.645.

"No murieron 3.000 personas en los dos huracanes que golpearon Puerto Rico. Cuando dejé la isla, poco después de que hubiese la tormenta, había entre seis y 18 fallecidos", ha alegado Trump en su cuenta de Twitter, desde donde ha asegurado que la cifra tampoco varió "mucho" en los días posteriores.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...