Trump se aleja de las negociaciones con Irán: "La situación es muy buena"

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto político. - Europa Press/Contacto/Molly Riley/White House

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado este miércoles distante con respecto a la guerra en Irán y ha enfriado la opción de retomar los contactos diplomáticos para un acuerdo que ponga fin a las hostilidades, insistiendo en que ahora la situación en Ormuz es "muy buena" y en que fluye el tránsito de petróleo por la zona.

"Quizás en algún momento. Ahora la situación es muy buena", ha señalado el mandatario estadounidense en un acto en la Casa Blanca, al ser preguntado sobre reiniciar las negociaciones con Teherán, después de que haya expirado el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para un acuerdo definitivo.

De todos modos, Trump ha incidido en que Irán "no puede tener un arma nuclear". "¿Sabes por qué? Porque la usarían. No vamos a dejar que la usen", ha señalado.

Sobre la situación en el paso de Ormuz, escenario de tensiones entre Estados Unidos e Irán las últimas semanas en medio de reproches cruzados por el incumplimiento del acuerdo logrado en junio, el presidente norteamericano ha incidido en que Washington tiene el "control total" del paso y actualmente "muchos barcos están cruzando".

El jefe de la Casa Blanca ha recalcado que aunque la situación en Ormuz no es "perfecta", "mucho petróleo está saliendo" por esta vía marítima, incidiendo en que es uno de los motivos por los que el precio del barril de petróleo no está en "300 ó 350 dólares".

Igualmente, ha atribuido la situación en los mercados energéticos a que "la gente está buscando alternativas a Ormuz". "Ya sabes cuáles son: Texas, Alaska, Louisiana. La gente viene a Estados Unidos en busca de petróleo", ha zanjado.

Este mismo miércoles, las autoridades de Irán han señalado que Estados Unidos busca una "salida digna" de la región, en pleno 'impasse' en la guerra y cuando ha expirado el plan de 60 días para llegar a un acuerdo entre Washington y Teherán sin que haya previstas nuevas negociaciones.

Trump confirmó en las últimas jornadas que "no hay conversaciones ni diálogo" previsto con Irán y que el bloqueo naval sobre el estrecho de Ormuz sigue vigente tras expirar el acuerdo suscrito el pasado mes de junio.