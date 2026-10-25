Trump alerta de los "cientos de miles" de "gentes airadas" que entraron en España "hace un mes"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ante la prensa (archivo) - Tierney L Cross -Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo del "problema" que ha supuesto para España la entrada de "cientos de miles" de inmigrantes "hace un mes", en probable referencia a la entrada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta desde Marruecos del día 30 de julio.

"Mire lo que están haciendo a Europa. Mire a España. Cientos de miles de personas se colaron en España hace un mes. Entonces dije 'Oh. Eso va a ser un problema'", ha afirmado Trump en una entrevista telefónica con Fox News.

Trump ha comparado a "la gene que lleva cientos de años en España con su familia, su linaje" y a "los que se cuelan en su país". "Son gentes airadas", ha apuntado.

"La gente que está causando problemas es gente que odia a España, odia a Francia y odia a Italia. No son de allí. Les odian", ha concluido.