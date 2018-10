Trump asegura que "la conspiración no es un delito" y que fueron Clinton y los demócratas quienes la cometieron

Publicado 31/07/2018 14:25:26 CET

WASHINGTON, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que "la conspiración no es un delito" y que quienes sí incurrieron en ese comportamiento fueron la candidata presidencial Hillary Clinton y sus compañeros del Partido Demócrata.

"La conspiración no es un delito pero eso no importa porque no hubo conspiración, excepto por parte de la deshonesta Hillary y los demócratas", ha asegurado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social Twitter a primera hora de la mañana este martes.

El mensaje de Trump sigue la línea anticipada el lunes por su abogado, Rudy Guliani, quien aseguró que, aun en el caso de que Trump hubiera "conspirado" con los rusos en la campaña de las elecciones presidenciales que ganó en 2016, la "conspiración" no sería en sí un "delito" cometido por el magnate porque no ordenó a los rusos el pirateo de los servidores de correo del Partido Demócrata ni pagó por esa operación.

"Ni siquiera sé si es un delito, conspirar con los rusos", afirmó Giuliani, según informan las cadenas Fox y CNN. "Si empiezas a analizar el delito, el ciberataque es el delito. El presidente no hizo el ciberataque. No les pagó por el ciberataque", argumentó.

Estados Unidos está investigando si hubo una "conspiración" por parte de agentes rusos para favorecer la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en detrimento de la de la candidata demócrata, Hillary Clinton.