Trump asegura que EEUU podría abandonar la Organización Mundial del Comercio

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que su país podría retirarse de la Organización Mundial del Comercio (OMC) si se ve obligado a hacerlo.

"Nos iremos si tenemos que hacerlo", ha indicado Trump en un acto en Pittsburgh. "Nos vienen exprimiendo hace años, pero no va a pasar más", ha subrayado, añadiendo que Estados Unidos no necesita a la OMC si no aborda las debilidades regulatorias que favorecen a algunos países.

"Ven a ciertos países, como China, India, muchos países, los ven como naciones en crecimiento", ha indicado el mandatario estadounidense. "Bueno, ya han crecido y tienen enormes beneficios. Ya no vamos a permitir que esto siga pasando", ha advertido.