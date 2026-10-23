Trump asegura que Elon Musk ha restablecido el sistema Starlink para Ucrania

Archivo - Un soldado ucraniano utiliza un smartphone para comprobar la calidad de la señal mientras instala una red de comunicación por satélite Starlink en una posición de combate en la región de Donetsk, Ucrania - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que el magnate sudafricano propietario de SpaceX, Elon Musk, ha restablecido el sistema Starlink en Ucrania, tras las múltiples denuncias de ralentizaciones que culminaron con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenksi, reclamando en una conversación con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el restablecimiento del mismo.

Ahora, el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado al cumplimiento del reclamo de Kiev, si bien lo ha hecho evitando confirmar que él mismo ha llamado a Musk para conseguirlo, como ha recogido el diario 'The Wall Street Journal', citando a funcionarios estadounidenses.

"El hecho de si llamé yo o si llamó otra persona no cambia nada", ha declarado Trump ante los medios en una intervención en la que, pese a destacar que su "relación con Elon es muy buena", ha preferido dejar la situación en que "él (el magnate sudafricano) lo ha restablecido".

Hasta el momento, Kiev no ha salido al paso de estas declaraciones de manera oficial, aunque 'The Wall Street Journal' ha informado de que el sistema ya funcionaba 'con mayor normalidad' desde poco después de la conversación --que sitúa este mismo jueves--, citando a funcionarios estadounidenses y ucranianos. Asimismo, recoge que algunos funcionarios ucranianos han señalado que el sistema no ha recuperado su funcionalidad completa, pero opera a una velocidad superior a la que permitía la limitación anterior.

El Gobierno de Ucrania había denunciado en los últimos días limitaciones de velocidad de la red Starlink que habrían dificultado las labores de defensa contra Rusia. De hecho, Zelenski trasladó el lunes a una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos su "profunda alarma" por las restricciones de velocidad en los servicios de Starlink y Starshield --división de la anterior destinada al ámbito militar--, las cuales afectan a los ataques de medio alcance y la capacidad de derribar drones, así como por la falta de alertas tempranas de Inteligencia por parte de Washington ante los bombardeos rusos, según denunció.

Un día después, el mandatario ucraniano aseguró haber mantenido una conversación "sustancial" y "constructiva" con Marco Rubio en la que abordaron los interceptores de misiles balísticos, la alerta temprana ante ataques rusos y la situación de Starlink/Starshield, "que debe ser restablecida".