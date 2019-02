Trump asegura que Rosenstein le confirmó que no es objeto de las investigaciones de Mueller

Publicado 01/02/2019 5:40:35 CET

WASHINGTON, 1 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado en una entrevista este jueves que el vicefiscal general del país, Rod Rosenstein, aseguró a sus abogados que el presidente no es objeto de las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller, según el diario 'The New York Times'.

Trump también ha afirmado que nunca ha hablado con el estratega político republicano Roger Stone, uno de los aliados más próximos al presidente, sobre WikiLeaks y los correos electrónicos del Partido Demócrata que se hicieron públicos durante la campaña de las elecciones de 2016. Además ha recalcado que tampoco ordenó a nadie que lo hiciera, según el periódico.

"Le dijo a los abogados que no soy objeto (de la investigación). No soy un objetivo", ha señalado Trump sobre los comentarios de Rosenstein.

El fiscal especial está investigando denuncias de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 y la posible injerencia de Rusia con la campaña de Trump. El mandatario se ha referido a la investigación como una caza de brujas y niega cualquier colusión con Rusia. Por su parte, Moscú niega haberse entrometido en las elecciones.

Stone se declaró inocente este martes de los cargos por los que se le imputa, entre los que se incluyen obstrucción a la justicia, mentir a las autoridades y manipular a testigos tras contactar con la web de filtraciones Wikileaks en un intento de obtener, durante la campaña electoral información perjudicial contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

Aunque Stone abandonó la campaña electoral de Trump en agosto de 2015, en la imputación se indica que "mantuvo contacto regular" con la organización Trump a lo largo de toda la elección de 2016. En verano de ese año, Stone habló con responsables de la campaña de Trump sobre la actividad de Wikileaks, quienes a su vez volvieron a hablar con el estratega político para preguntarle sobre futuras filtraciones de la web.

Sin embargo, 'The New York Times' ha señalado que al ser preguntado si había hablado con Stone sobre Wikileaks y los correos electrónicos, el mandatario ha contestado: "No, no lo hice. Nunca lo hice".