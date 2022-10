Trump asegura que Twitter está ahora en "manos de una persona cuerda" tras su adquisición por Elon Musk

Trump desea suerte a Musk al frente de Twitter pero confirma que seguirá siendo usuario de su propia plataforma, Truth Social

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha aplaudido la adquisición de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk y afirmado que la red social, de la que fue suspendido en enero del año pasado por incitar a la violencia, está ahora en "manos de una persona cuerda" y no de "los lunáticos de la izquierda radical".

El exmandatario, en su mensaje de felicitaciones, ha recomendado al magnate sudafricano que "trabaje duro para deshacerse de todas las cuentas automáticas y falsas que tanto daño han hecho". Desde su perspectiva, el resultado será la aparición de un nuevo Twitter, "más pequeño, pero mejor".

"Estoy muy contento de que Twitter se encuentre ahora en manos de una persona cuerda y ya no esté dirigida por los lunáticos de la izquierda radical y los maniacos que odian de verdad a nuestro país", ha escrito Trump en un mensaje publicado en su propia plataforma Truth Social.

Trump impulsó esta plataforma después de su expulsión de Twitter el 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitolio lanzado por muchos de sus simpatizantes tras protestar el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, en las que se alzó con la victoria el presidente Joe Biden.

El expresidente Trump ha aprovechado para aplaudir también los resultados que está arrojando Truth Social, una red que "se ha convertido en una especie de fenómeno desde la pasada semana" al registrar, según sus palabras, "mejores números" que gigantes de la interacción digital como "TikTok, Twitter, Facebook y demás".

"Ahora luce mejor y es más agradable a la vista", ha declarado Trump sobre el aspecto de Truth Social. "¡Amo la verdad!", concluye el mensaje del expresidente estadounidense.

Más tarde, en declaraciones a la cadena de televisión FOX, el exmandatario ha confirmado que, pese a ver con buen ojos la compra de Twitter por parte de Musk, seguirá usando Truth Social, donde, dice, se siente "como en casa".

"Me quedo en Truth. Me gusta mucho más, me gusta la forma en que funciona", ha dicho Trump, quien ha trasladado a Musk sus mejores deseos en esta nueva etapa al frente de la red social que, sin embargo, considera que no puede tener éxito sin él como usuario.

En esta línea, el exmandatario ha señalado que hace doce años la red social del pájaro "era una empresa fallida" y fue solo cuando él se registró cuando empezó a tener "éxito".