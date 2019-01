Trump atribuye a las sanciones de EEUU la oferta de diálogo planteada por Maduro

Actualizado 30/01/2019 13:31:27 CET

WASHINGTON, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atribuido la voluntad del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de negociar a las sanciones impuestas en los últimos días por el Gobierno norteamericano, que ha anunciado castigos contra la petrolera pública PDVSA.

"Maduro quiere negociar con la oposición en Venezuela después de las sanciones de Estados Unidos y de la reducción de los ingresos del petróleo", ha tuiteado Trump, el primer líder internacional en reconocer a Juan Guaidó como legítimo presidente venezolano.

Maduro ha reiterado su oferta de diálogo, rechazada por la oposición, en una entrevista a la agencia de noticias rusa Sputnik. "Estoy listo, con agenda abierta, para sentarme con sectores de oposición a hablar del bien de Venezuela, de la paz y del futuro", ha afirmado.

Trump ha lamentado que Guaidó sea ahora objetivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que le ha bloqueado la posible salida de Venezuela, y ha expresado su confianza en que las movilizaciones opositoras convocadas para este miércoles serán "masivas".

Ante el actual escenario, "los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso", ha recalcado Trump. El Departamento de Estado estadounidense elevó el martes al máximo la alerta de viaje para Venezuela, desaconsejando cualquier visita por el temor a la violencia y a detenciones "arbitrarias".

