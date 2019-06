Trump avisa a los palestinos de que cortará la ayuda si no hacen un esfuerzo para negociar la paz

Actualizado 29/06/2019 12:29:44 CET

Mural de Donald Trump en Belén REUTERS / MUSSA QAWASMA

NUEVA YORK, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a los palestinos de que les cortará toda la ayuda económica si no hacen un esfuerzo para alcanzar la paz en la región y cerrar "el acuerdo más difícil de todos", la conclusión del conflicto israelopalestino en Oriente Próximo.

"Estoy haciendo lo que no ha hecho nadie: quitarles el dinero. Si no ayudan, no os pagamos", ha declarado el presidente norteamericano durante su comparecencia ante los medios tras la cumbre del G20 en Osaka (Japón).

Sin embargo, Trump manifestó su confianza en que los palestinos tienen ganas de alcanzar la paz a pesar de su comprensible, en su opinión, escepticismo.

"Sé quieren hacer un acuerdo pero se están haciendo los remolones, y yo lo entiendo. Conozco el pasado que llevan a cuestas", ha explicado Trump.

"Yo creo que tenemos una buena oportunidad de alcanzar el que podría ser el acuerdo más difícil de todos. Tenemos que intentarlo. Tengo muy buena relación con algunos de sus líderes, y creo que tenemos una oportunidad. No voy a decir 'buena'. Pero sí una oportunidad", ha concluido.

El plan presentado esta semana en Bahréin por el yerno del mandatario, Jared Kushner, contempla la creación de un "fondo global" de 50.000 millones de dólares para fondos de reconstrucción y protección de los refugiados, que ha sido criticado duramente por los palestinos, que se abstuvieron de acudir a la conferencia en la capital, Manama.

En respuesta, Hanan Ashrawi, miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), recalcó que "la paz económica se ha presentado antes en reiteradas ocasiones y fracasó". "Está siendo presentada otra vez, reciclada", ha agregado.

"Esto es un insulto a nuestra inteligencia", ha sostenido, antes de agregar que Estados Unidos "está intentando poner el carro antes que el caballo" y criticar que Washington "quiere normalizar e integrar la ocupación de la tierra palestina".