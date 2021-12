Trump carga contra Netanyahu por felicitar a Biden por su victoria en las elecciones de 2020

El exmandatario dice que "hizo más" por Israel que cualquier otro presidente de EEUU

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha cargado contra el antiguo primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu por felicitar a Joe Biden por su victoria en las presidenciales de noviembre de 2020 en el país norteamericano y ha confirmado que desde entonces no ha vuelto a hablar con él. "Que le jodan", ha subrayado.

"La primera persona que felicitó (a Biden) fue 'Bibi', el hombre por el que hice más que por cualquier otra persona con la que tuve trato", dijo Trump en dos entrevistas concedidas en abril y julio al periodista israelí Barak Ravid. "'Bibi' se podría haber callado. Cometió un terrible error", manifestó, según ha desvelado este viernes el propio Ravid a través de una pieza en Axios.

"Me gustaba 'Bibi'. Aún me gusta 'Bibi', pero también me gusta la lealtad", afirmó el mandatario, que se refirió al ex primer ministro por su apodo. "La primera persona que felicitó a Biden fue 'Bibi', y no sólo le felicitó, sino que lo hizo de forma pública", añadió.

Así, apuntó que Netanyahu publicó su felicitación "muy pronto", pese a que habían pasado doce horas desde el anuncio de los resultados y de que varios líderes internacionales ya habían felicitado a Biden por su victoria en las elecciones, en las que Trump denunció fraude.

"No he hablado con él desde entonces. Que le jodan", resaltó Trump en su entrevista a Ravid para un libro que prepara y que se titula 'La paz de Trump: Los 'Acuerdos de Abraham' y la remodelación de Oriente Próximo'. Así, resaltó que los presidentes de Rusia y Brasil, Vladimir Putin y Jair Bolsonaro, respectivamente, tardaron más en felicitar a Biden porque "sintieron que la elección había sido manipulada".

De esta forma, criticó que Netanyahu felicitara a Biden "antes de que la tinta estuviera seca" para "hablar de su gran, gran amistad". "No tenían una gran amistad, porque si hubiera sido así, (la Administración de Barack Obama) no habría alcanzado el acuerdo (nuclear) con Irán", reseñó.

"Adivinen qué, ahora lo van a hacer de nuevo", arguyó, en referencia a las conversaciones en marcha en la capital de Austria, Viena, para reactivar el acuerdo, del que Estados Unidos se salió de forma unilateral en 2018 bajo la Presidencia de Trump, lo que llevó a Teherán a responder saltándose varias cláusulas del pacto.

Dichas declaraciones fueron concedidas por Trump durante una entrevista en abril con el citado periodista en Mar-a-Lago, en la que sostuvo que había hecho más por Israel que cualquier otro presidente estadounidense y citó la retirada del acuerdo nuclear, el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén y reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Ravid ha detallado que en la segunda entrevista con Trump en julio, tras la salida del poder de Netanyahu tras las cuartas elecciones legislativas en cerca de dos años, el expresidente repitió sus críticas contra 'Bibi', si bien de forma más suavizada.

"Puedo decir que la gente estaba muy enfadada con él por ser el primero en felicitar a Biden", dijo. "El vídeo fue como si estuviera pidiendo cariño", agregó, antes de asegurar que esto "le dañó" ante los ojos de Israel. "Soy muy popular en Israel. Creo que le dañó mucho", manifestó, en referencia a los resultados electorales.