Trump cuestiona la higiene del restaurante del que fue expulsada su portavoz

Actualizado 25/06/2018 14:48:59 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado la limpieza del restaurante del que fue expulsada la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una zona rural del estado de Virginia.

El incidente tuvo lugar el viernes por la noche, cuando Sanders acudió junto a un grupo a cenar al restaurante Red Hen. Sin embargo, la propietaria se acercó a la portavoz presidencial y le instó a abandonar el local por su disconformidad con las políticas de la actual Administración, según han contado ambas mujeres.

"El restaurante Red Hen debería centrarse en limpiar sus toldos, puertas y ventanas sucios (necesita una mano de pintura) en lugar de no servir a una buena persona como Sarah Huckabee Sanders", ha lamentado Trump en Twitter, donde también ha compartido su máxima para los establecimientos de hostelería. "Si un restaurante esta sucio por fuera, está sucio por dentro", ha dicho.

The Red Hen Restaurant should focus more on cleaning its filthy canopies, doors and windows (badly needs a paint job) rather than refusing to serve a fine person like Sarah Huckabee Sanders. I always had a rule, if a restaurant is dirty on the outside, it is dirty on the inside!