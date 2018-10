Trump culpa a Obama de no intervenir para evitar una posible injerencia rusa

Actualizado 20/02/2018 11:06:58 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado este lunes al exmandatario Barack Obama, de no hacer lo suficiente para prevenir una posible injerencia por parte de las autoridades rusas en las elecciones estadounidenses.

"Obama fue presidente antes de las elecciones de 2016. ¿Por qué no hizo nada contra la interferencia rusa?", ha aseverado el magnate estadounidense a través de su cuenta de Twitter.

Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling?