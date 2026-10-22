Trump dice que, tras hablar con Putin, el acuerdo para acabar la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca"

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. - Jim LoScalzo-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este miércoles que se encuentra inmerso en negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania, asegurando que la resolución del conflicto armado está "quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca".

Durante una mesa redonda celebrada en la Casa Blanca, Trump ha explicado que las conversaciones con Moscú para detener la guerra están avanzando y cuentan además con la implicación de China, recordando que el presidente chino, Xi Jinping, visitó el país hace apenas una semana.

"El hecho es que a ambos (Rusia y China) les gustaría ver la guerra resuelta. Así que estamos en el proceso de hacer eso con Rusia, y tenemos a China que también está involucrada", ha aseverado el mandatario estadounidense. Trump ha enmarcado en este clima de diálogo diplomático la reciente liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, un hito que, según ha desvelado, logró plantear a jefe del Kremlin durante una llamada telefónica en la que abordaban la paz en Europa del Este. "Estaba hablando con Vladimir Putin sobre la resolución de su guerra con Ucrania (...) y le mencioné: '¿Podrías dejar salir a Stephen Hubbard, por favor?'. Y él accedió a hacerlo", ha relatado.

Preguntado por la prensa sobre unas declaraciones del enviado especial Witkoff en las que este calificaba a Putin de "humanitario" tras la liberación desde San Petersburgo, Trump ha evitado refrendar directamente el adjetivo, pero ha justificado el tono conciliador. "Supongo que se podría decir para ese propósito en particular, por permitir la salida de un hombre que pensaba que iba a estar en prisión de por vida. Pero no diría nada ni en un sentido ni en otro", ha esquivado.

En su lugar, y para defender su actual enfoque diplomático con el Kremlin, el inquilino de la Casa Blanca ha criticado duramente a quienes le exigían tomar represalias más contundentes contra Moscú. "Lo último que quiero hacer es arruinar los planes cuando estamos cerca de resolver una guerra. Lo último que vas a hacer es algo horrendo", ha argumentado Trump, advirtiendo de que si hubiera cedido ante "personas realmente estúpidas" que le pedían medidas drásticas, Hubbard habría pasado "otros 20 años" en prisión y el proceso de paz habría saltado por los aires.

GEOPOLÍTICA Y EL PAPEL DE IRÁN

Asimismo, el presidente ha vinculado directamente las negociaciones sobre Ucrania con el equilibrio de poder en Oriente Próximo, mostrándose "bastante contento" de que Moscú y Pekín hayan optado por mantenerse al margen y no hayan acudido al rescate de Irán frente a las recientes escaladas militares en la región.

"Rusia podría haber participado mucho más fuertemente con Irán, y del mismo modo China (...), pero la realidad es que hay una participación relativamente pequeña. El hecho es que a ambos les gustaría ver la guerra (de Ucrania) resuelta", ha reiterado Trump, quien ha aprovechado para sacar pecho por la extrema debilidad en la que, a su juicio, se encuentra actualmente la República Islámica.

Según el análisis expuesto por el presidente, Irán atraviesa una crisis terminal con una inflación del 301% y sin liderazgo operativo: "Su ejército está completamente destruido. Sus defensas antiaéreas y casi todo ha desaparecido, incluida su economía (...) El primer grupo de líderes ha desaparecido, el segundo grupo ha desaparecido e incluso partes del tercer grupo de líderes han desaparecido".