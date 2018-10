Trump dice que va a enviar al Ejército a proteger la frontera con México

Actualizado 25/10/2018 18:24:35 CET

WASHINGTON, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado este jueves que va a enviar al Ejército a la frontera con México mientras la caravana de migrantes centroamericanos continúa su avance por el país vecino.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, ha considerado que "las leyes inspiradas por los demócratas hacen que sea difícil para nosotros detener a la gente en la frontera". "Hay que cambiarlo, pero estoy enviando al Ejército para esta emergencia nacional", ha anunciado, sin ofrecer más detalles. "Serán parados", ha añadido.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!