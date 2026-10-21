Trump evita confirmar su respaldo a Vance para 2028 y pide centrarse en las 'midterms'

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), junto al vicepresidente JD Vance (derecha) y el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz (izquierda), en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington. - Jim LoScalzo-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha evitado confirmar si respaldará a su vicepresidente, JD Vance, en caso de que este decida presentarse a la carrera por la Casa Blanca en las elecciones de 2028, asegurando que es un asunto que "nunca" han hablado y que ahora mismo "es irrelevante" dado que la prioridad del Partido Republicano son las inminentes elecciones de mitad de mandato.

En declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, en la Casa Blanca, y con Vance presente en el mismo acto, Trump ha reaccionado así a las palabras pronunciadas un día antes por su 'número dos', quien dio por seguro el aval del mandatario si decidiera dar el paso en el futuro. "Es una persona muy talentosa y muy buena, pero literalmente creo que nunca hemos hablado de ello", ha respondido Trump ante las preguntas de los periodistas.

En ese momento, Vance ha intervenido brevemente para dar la razón al mandatario y recordar sus propias palabras en la citada entrevista: "No, señor. Yo también dije eso". Trump ha retomado entonces la palabra para zanjar el asunto: "No hablo de ello con él. Él no habla de ello conmigo. Es irrelevante. Todavía es muy pronto, tenemos que superar las 'midterms' y veremos cómo va".

De este modo, el dirigente republicano ha redirigido el foco hacia la intensa campaña para las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 3 de noviembre. El presidente ha destacado el "increíble" mitin celebrado la noche anterior en Kansas en apoyo al senador republicano Roger Marshall, asegurando que el acto le ha impulsado "al altísimo nivel donde debe estar", y ha destacado su viaje a Carolina del Norte para un nuevo evento electoral.

Las declaraciones de Trump rebajan ligeramente las expectativas generadas por el propio Vance durante una entrevista concedida este martes a la plataforma 2Way. En ella, el vicepresidente expresó su plena confianza en que obtendría el respaldo "de inmediato" del presidente si aspirara a sucederle, un apoyo que describió como "el aval más eficaz de la historia política" y que resulta determinante para las bases del partido.

Durante esa misma intervención, Vance aprovechó para marcar un perfil político propio e incluso se desmarcó de algunas de las recientes decisiones de Trump en política exterior. El vicepresidente se negó a secundar el apoyo explícito que el mandatario brindó este fin de semana a la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclarando que no se va a involucrar en las elecciones israelíes y que su atención está centrada exclusivamente en los candidatos estadounidenses de cara al 3 de noviembre.