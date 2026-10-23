Trump exculpa a Elon Musk de los problemas de Ucrania con Starlink: "Nunca haría nada malo, le conozco bien"

Donald Trump, presidente de EEUU. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exculpado este viernes a Elon Musk de los problemas de conectividad que Ucrania esta teniendo con Starlink, el servicio de internet por satélite de la compañía SpaceX del magnate que resulta fundamental para la defensa y las operaciones militares ucranianas.

"Es una gran persona. Él no va a hacer nada que está mal, es una brillante persona o Starlink no existiría", ha halagado Trump, en respuesta desde los jardines de la Casa Blanca a las últimas quejas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acerca de las restricciones de velocidad del servicio.

Trump ha incidido en que conoce "muy bien" a Musk y no le ve capaz de hacer nada malo. "Es una persona justa", ha dicho el presidente de Estados Unidos, quien ha asegurado que trasladará estas quejas al jefe de SpaceX. "He oído que el problema se ha solucionado, pero si no es así, hablaré con él", ha prometido.

Zelenski ha denunciado que los terminales de Starlink dejan de funcionar o pierden conexión cuando los drones superan velocidades que van desde los 130 y a los 161 kilómetros por hora, afectando así gravemente tanto a las operaciones de ataque como de defensa, lo que a su vez pone vidas en riesgo.

Los problemas en la conectividad han llegado después de que Estados Unidos reclamara a Ucrania que cesara sus ataques sobre refinerías rusas, en medio del acuerdo entre Washington y Moscú para flexibilizar las sanciones al diésel, a lo que Zelenski se ha negado ante la falta de reciprocidad del Kremlin.