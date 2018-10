Trump expresa nuevamente su apoyo a la aprobación de restricciones a la compra de armas en EEUU

Publicado 01/03/2018 0:30:18 CET

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a expresar este miércoles su apoyo a la aprobación de una serie de restricciones a la compra de armas en el país, entre ellas elevar la edad legal para ello y prohibir los 'bump stocks' --que permiten modificar una semiautomática para que dispare como una automática--.

En una reunión televisada con varios congresistas, el mandatario estadounidense ha abogado por un mayor control a las armas en el país que incluya un endurecimiento de los controles de historial de los compradores, evitar que personas con problemas psicológicos tengan acceso a las armas y aumentar la seguridad en las escuelas.

Según las informaciones recogidas por el diario estadounidense 'The New York Times', Trump ha propuesto a los congresistas que partan del proyecto presentado en 2013 por Joe Manchin III --demócrata-- y Patrick J. Toomey --republicano--, que fue tumbado por los republicanos.

"Sería maravilloso tener un proyecto que todo el mundo apoye", ha manifestado, antes de preguntar a Manchin III y Toomey cómo abordó su proyecto el asunto de los controles de historial de los compradores.

Asimismo, ha cuestionado los límites de edad existentes para la compra de armas, resaltando que "no puedes comprar una pistola con 18, 19 o 20 años, pero puedes comprar el arma usada en este horrible tiroteo", en referencia al registrado el 14 de febrero en un instituto de Florida, que se saldó con 17 muertos.

"Ustedes van a decidir, la gente en esta sala va a decidir, pero yo pensaría seriamente sobre ello", ha apuntado, antes de reconocer que la Asociación Nacional del Rifle (NRA) "se opone a ello", tal y como ha recogido la cadena de televisión CNN.

"Soy un fan de la NRA. No hay un mayor fan. Es gente maravillosa, son patriotas que aman nuestro país, pero eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con ellos", ha subrayado, al tiempo que ha reiterado que "no tiene sentido tener que esperar hasta los 21 años para comprar una pistola y comprar este arma (utilizada en el tiroteo en Florida) con 18".

La NRA se opuso en 2013 al proyecto de Manchin III y Toomey, y el domingo recalcó que "no apoya ninguna prohibición". "La NRA ha dejado su posición increíblemente clara", dijo la portavoz de la organización, Dana Loesch.

Así, criticó que "hay gente intentando buscar diferencias entre Trump y cinco millones de propietarios de armas que cumplen la ley en todo Estados Unidos" y recalcó que el mandatario "está buscando soluciones".

Trump recibió el respaldo de la NRA durante su campaña a la Presidencia en 2016, si bien el mandatario se ha visto sometido a mucha presión tras los últimos tiroteos en el país, y especialmente a raíz del perpetrado en Florida.