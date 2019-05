Trump se niega a trabajar con los demócratas en el Congreso hasta que cesen las pesquisas en su contra

Publicado 22/05/2019 19:03:42 CET

WASHINGTON, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha trasladado a la titular de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que no trabajará más con su partido hasta que renuncie a las investigaciones en marcha que buscan un posible 'impeachment'.

Trump ha recibido este miércoles en la Casa Blanca a Pelosi y Schumer para hablar de un plan de infraestructuras en el que ambos partidos y el Gobierno llevan trabajando semanas para ultimar detalles, pero la reunión ha sufrido un giro inesperado.

"He entrado en la habitación y les he dicho al senador Schumer y a la presidenta Pelosi; 'Quiero hacer infraestructura, quiero hacerlo más que vosotros, soy muy bueno en eso porque es lo que hago, pero ¿sabéis qué? No podemos hacerlo en estas circunstancias, así que poned fin a estas investigaciones falsas", ha dicho.

Según la versión de Trump, el detonante han sido unas declaraciones a la prensa que Pelosi ha hecho justo antes del encuentro en las que, aunque ha insistido en descartar un 'impeachment' ha acusado al magnate neoyorquino de "encubrimiento".

"Probablemente, soy el presidente más transparente de la historia de este país", ha contestado en una rueda de prensa desde los jardines de la Casa Blanca. "No hubo colusión, no hubo obstrucción (a la justicia)", ha insistido, repitiendo las conclusiones del Informe Mueller.

Trump ha reiterado igualmente que las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller sobre los supuestos vínculos con Rusia de su equipo de campaña para las elecciones presidenciales de 2016 "solo han sido un intento de derribo" que, según el cartel con el que ha comparecido en el atril, ha costado 35 millones de dólares.

Por su parte, Schumer ha considerado que Trump ha usado las palabras de Pelosi como una "excusa" para dinamitar las conversaciones sobre infraestructuras. A pesar del trabajo de las últimas semanas, "ahora tenía que decir cómo iba a pagar y ha tenido que huir", ha sostenido.

"Por alguna razón", ha retomado Pelosi, "quizá por falta de confianza por su parte, no se da cuenta de la magnitud del desafío al que nos enfrentamos". "Rezo por el presidente de Estados Unidos y rezo por Estados Unidos", ha zanjado la líder demócrata.