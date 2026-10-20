Trump pide a Putin la liberación del estadounidense Stephen Hubbard, condenado por sumarse a las filas ucranianas

Vladimir Putin - "Russian President official apa" / Zuma Press /
MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este martes que ha pedido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ponga en libertad a Stephen Hubbard, un estadounidense de 75 años encarcelado en Rusia acusado de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas.
"He estado hablando con el presidente Putin sobre Hubbard. He hablado con él detenidamente. Le he pedido que lo ponga en libertad", ha indicado durante una rueda de prensa.
El inquilino de la Casa Blanca ha señalado que "(le) encantaría que volviera" al país norteamericano. "A ver qué pasa. Ya es hora de que vuelva el señor Hubbard", ha considerado.
Preguntado por un "acuerdo" para liberar al profesor estadounidense, Trump ha dicho que "nadie más ha sido capaz de hacerlo".
"No quiero hablar de ello, pero todo el mundo lleva mucho tiempo tras Hubbard, mucho antes de que yo llegara aquí. Y recordad esa pregunta dentro de un par de días (...) Hago cosas que nadie más puede hacer. Odio decirlo. Así que ya veréiss lo que pasa. Nos hemos centrado en Hubbard, y no damos 6.000 millones de dólares como (el expresidente Joe) Biden", ha agregado Trump.
Las autoridades de Rusia acusan a Hubbard de participar en la guerra con Ucrania como "mercenario" en las filas ucranianas. Un tribunal lo condenó a seis años y diez meses de cárcel en un juicio a puerta cerrada celebrado en octubre de 2024.