Trump pide a Ucrania "aprovechar el momento" y poner fin a la guerra con una "paz duradera"

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para mantener conversaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia en el complejo turístico Mar-a-Lago. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en su mensaje de felicitación a Ucrania con motivo del Día de la Independencia, señalando que Kiev debe "aprovechar el momento" y trabajar para poner fin al conflicto con el horizonte de lograr una "paz duradera y sólida".

Cuando Kiev celebra el 35 aniversario de su salida de la Unión Soviética, el mandatario estadounidense ha enviado un mensaje de felicitación que ha hecho público el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el que reivindica las "personas valientes, audaces y con talento" de Ucrania. "Al conmemorar esta importante ocasión, sepan que Estados Unidos admira su espíritu resiliente, honra sus sacrificios y sigue confiando en su futuro como nación soberana y próspera", ha indicado.

El mensaje de Trump hace mención al futuro del país, apostando por que se logre una paz "duradera y sólida" a la guerra con Rusia. "Aprovechemos este momento para poner fin al conflicto y construir una paz duradera y sólida que libere el enorme potencial de Ucrania para las generaciones venideras", ha indicado.

Por su lado, Zelenski ha reivindicado el mensaje de apoyo de su homólogo estadounidense insistiendo en que las palabras dan "animo" y "esperanza" a Kiev para lograr una "paz digna".

"Estas palabras, al igual que el sonido del lanzamiento de un misil Patriot PAC-3, nos animan y nos dan la esperanza de que se puedan proteger vidas frente a los salvajes ataques de Rusia y de que se pueda alcanzar una paz digna" ha señalado el dirigente ucraniano.

En este sentido, expresa su agradecimiento a Trump "y a todos los estadounidenses" por el apoyo, después del mensaje enviado, en una nueva señal del acercamiento entre Kiev y Washington para el objetivo de sentar a Rusia a una mesa de negociación.