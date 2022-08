Trump pidió a sus generales lealtad incondicional como la que tuvo Hitler, según un nuevo libro

Trump quiso impedir la presencia de mutilados en un desfile militar porque no le daban "buena imagen"

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El expresidente estadounidense Donald Trump se lamentó de que sus generales no le fueran tan leales como considera que fueron los generales alemanes al dictador Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, según revela en un reportaje la revista 'The New Yorker' basado en un nuevo libro de investigación periodística.

En concreto, se refiere a la idea que tuvo Trump de impulsar un gran desfile militar con carros de combate y otro material pesado por las calles de Washington con motivo de las fiestas del Día de la Independencia.

El 'número dos' del Estado Mayor Conjunto, el general Paul Selva, le respondió entonces que era una mala idea, muy costosa, y que "eso es lo que hacen los dictadores", lo que desató la ira de Trump.

"¡Malditos generales! ¿Por qué no podéis ser como los generales alemanes?", espetó Trump. "¿Qué generales?", le preguntó el jefe del Estado Mayor Conjunto, John Kelly. "Los generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial", respondió Trump.

"¿Sabe que intentaron matar a Hitler tres veces y casi lo consiguieron?", argumentó Kelly. "No, no, no. Fueron absolutamente leales a él", dijo Trump.

Trump también chocó con el alto mando militar cuando les dijo que no quería que hubiera mutilados o sillas de ruedas en el desfile como había visto en París en una reciente visita. "No los quiero. No me dan buena imagen", argumentó.

"Ellos son los héroes", respondió entonces Kelly. "En nuestra sociedad solo hay una clase de personas más heroicas y son las que están enterradas en Arlington", el histórico cementerio militar estadounidense en el que el propio Kelly tiene un hijo enterrado que murió en Afganistán. Kelly fue destituido a finales de 2018 y el desfile militar de Washington se celebró en 2019.

Trump ya había manifestado su admiración por Hitler en 2018, cuando dijo que "Hitler hizo muchas cosas buenas" en materia económica, según reveló Kelly, aunque un portavoz del entonces mandatario negó los hechos calificándolos de 'fake news'.

Además, algunos generales como el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Mark Milley, temían que Trump provocara un conflicto con Irán tras perder las elecciones de noviembre de 2021 para intentar mantenerse en el poder. Milley viajó incluso a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu para convencerle de que no presionara a Trump en esa dirección. "Si lo haces, vamos a tener una maldita guerra", aseveró el general ante Netanyahu.

El artículo de 'The New Yorker' está elaborado a partir de un libro, 'The Divider: Trump in the White House, 2017-2021', escrito por la periodista de la revista Susan Glasser y el corresponsal en la Casa Blanca de 'The New York Times', Peter Baker.

En respuesta al artículo, Trump ha afirmado a 'The New Yorker' que "estas son personas con muy poco talento y en cuanto me di cuenta dejé de apoyarme en ellos y empecé a hacerlo en los auténticos generales y almirantes".