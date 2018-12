Trump reitera su apoyo al príncipe heredero saudí a pesar de los informes de Inteligencia en su contra

Publicado 12/12/2018 2:07:05 CET

WASHINGTON, 12 Dic. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que apoyó al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, a pesar de que la CIA informó en una evaluación de que ordenó el asesinato del periodista Yamal Jashogi y las peticiones de los senadores estadounidenses a Trump para que condene al líder de facto de Arabia Saudí.

"Es el líder de Arabia Saudí. Ha sido un muy buen aliado", ha señalado el mandatario estadounidense, que se ha negado a comentar si Bin Salmán fue cómplice del asesinato del periodista.

Algunos miembros de la familia del príncipe heredero están tratando de evitar que Bin Salmán se convierta en rey, según informaron a Reuters fuentes cercanas a la corte real, y consideran que Estados Unidos y Trump podrían jugar un papel determinante.

"Simplemente no he oído eso", ha aseverado Trump. "Honestamente, no puedo hablar sobre ello porque no he escuchado eso en absoluto. De hecho, en todo caso, he oído que está muy afianzado al poder", ha añadido.