Trump reprocha a Biden su "retórica antivacunas"

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado al candidato presidencial demócrata, Joe Biden, por su "retórica antivacunas" después de que la compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris, afirmara este fin de semana que "no se fiaría" de Trump ante sus prisas por lograr una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Trump ha afirmado en rueda de prensa que Biden y Harris "deberían disculparse de inmediato por su imprudente retórica antivacunas y por decir que ponen vidas en peligro" y ha insistido en que la vacuna estará disponible "en un tiempo récord".

El inquilino de la Casa Blanca ha advertido que este discurso "va contra la ciencia y contra "esta vacuna increíble". "Es retórica política (...), nada más", ha señalado. "La vacuna será muy segura y muy eficaz y estará lista muy pronto. Podría haber una gran sorpresa muy pronto", ha resaltado.

El domingo Harris dijo en la CNN que "no confiaría" en Donald Trump sin "una fuente creíble de información sobre la eficacia y fiabilidad de lo que esté hablando". "Tiene unas elecciones en menos de 60 días y se aferra a todo lo que puede para hacerse pasar por el líder en esta materia cuando no lo es", remachó.

Además, Trump ha criticado este lunes a los demócratas por no apoyar en el Congreso el paquete de estímulo económico por motivos electoralistas. "No quieren llegar a un acuerdo", ha afirmado Trump . "No tengo que reunirme con ellos para que me rechacen. Piensan que si al país le va lo peor posible, a pesar de que mucha gente está sufriendo, es bueno para los demócratas", ha señalado.

La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó en mayo un paquete de estímulo por 3.000 billones de dólares, pero el Senado, de mayoría republicana, no ha ratificado la iniciativa.