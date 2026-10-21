Trump sugiere que la congresista Ilhan Omar "podría ir a la cárcel" en plena investigación por fraude migratorio

Archivo - La congresista estadounidense, Ilhan Omar, durante una rueda de prensa. - Bryan Dozier / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que la congresista demócrata Ilhan Omar "podría ir a la cárcel" o ser deportada, días después de que agentes federales registraran el domicilio de la representante en Washington e incautaran su teléfono móvil en el marco de una investigación penal.

"Podría ser deportada. También podría ir a la cárcel", ha respondido Trump al ser preguntado por los periodistas sobre el futuro legal de la congresista por Minnesota. El mandatario ha calificado a Omar de "persona enferma y muy deshonesta que odia nuestro país" y ha menospreciado sus orígenes afirmando que Somalia, su país natal, "esencialmente ni siquiera es un país". "Viene a decirnos cómo dirigir Estados Unidos (...) dice que tiene derechos constitucionales y nunca antes había visto la palabra constitucional", ha añadido.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de una investigación federal sobre un presunto fraude migratorio. En este sentido el responsable de fronteras de la Administración Trump ('zar de fronteras'), Tom Homan, declaró a la cadena Fox News, Omar podría perder su ciudadanía estadounidense y ser deportada si se demuestra que cometió fraude.

"Por supuesto, si mientes durante el proceso de naturalización, hay un proceso para retirar la nacionalidad a alguien", explicó Homan a la citada cadena, señalando que los investigadores le han trasladado que tienen "un caso sólido". Las pesquisas se centran en las acusaciones de que Omar o su padre mintieron sobre su año de nacimiento en los documentos de inmigración cuando su familia huyó de Somalia a finales de la década de 1990. Su padre obtuvo la ciudadanía en el año 2000 y Omar --presuntamente de 17 años entonces-- reunía los requisitos para obtenerla automáticamente como menor, aunque las autoridades investigan si en realidad tenía 18 años y debía haber realizado el proceso de forma independiente.

Ante las insinuaciones de que el Gobierno federal investigue otro tipo de delitos, Homan ha evitado dar detalles y ha remitido cualquier información adicional al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Por su parte, Trump ha mostrado su deseo de que su rival republicano derrote a Omar en las urnas, asegurando que la demócrata es elegida porque "los somalíes votan por ella, y la mayoría de ellos no debería estar aquí".

El registro del domicilio de Omar coincidió en plena campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre. La congresista, que forma parte del ala más progresista del Partido Demócrata conocida como "El Escuadrón", ha denunciado que la actuación policial es una persecución política y una instrumentalización del sistema judicial por parte de sus detractores. "Durante diez años Trump me ha atacado con mentiras infundadas y bulos. Esto es solo una escalada de su campaña de intimidación política. No me van a silenciar", dijo la representante en sus redes sociales.