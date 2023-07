El TSE de Guatemala oficializa los resultados de las elecciones presidenciales

Los magistrados admiten que desconocen la orden de suspensión del Movimiento Semilla



MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha oficializado este miércoles los resultados de las elecciones presidenciales, de forma que la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres y el candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo, al ser las opciones más votadas, se disputarán la Presidencia en segunda vuelta el próximo 20 de agosto.

La oficialización de los resultados se ha dado más de una quincena de días después de que los ciudadanos acudieran a las urnas, puesto que los comicios se celebraron el 25 de junio, y después de que la Corte de Constitucionalidad ordenase al tribunal la suspensión de los resultados para realizar una revisión del escrutinio a petición de los partidos conservadores Valor y Todos y otros siete partidos que denunciaban fraude electoral.

No obstante, esta resolución ha llegado poco después de que un juez ordenase, a petición de la Fiscalía, la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, por haber cometido supuestamente lavado de dinero u otros activos en el momento de la constitución de la formación.

Los magistrados del TSE han afirmado que desconocen el alcance de la resolución contra este partido político, a pesar de que el fallo apunta a que el tribunal tiene un plazo de 24 horas para suspender la inscripción de la formación, que "no podrá participar en ningún acto político posterior", ni "podrán ser adjudicados cargos o candidatos del partido".

Con todo, queda en el aire la participación de Arévalo en la segunda vuelta hasta que el TSE se pronuncie al respecto. El candidato ha considerado que "los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro". "Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país", ha indicado en un mensaje en su perfil de la red social Twitter en el que ha agregado que "la semilla del cambio y la esperanza no serán pisoteadas".