Túnez desplegará drones con cámaras térmicas como medida de control ante el coronavirus

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Túnez ha anunciado que desplegará durante el próximo fin de semana drones con cámaras térmicas, en el marco de las medidas de control impuestas por las autoridades para intentar contener la propagación de la pandemia de coronavirus en el país.

"Los drones equipados con cámaras térmicas están en fase de pruebas y serán probablemente puestos en circulación a partir del fin de semana", ha dicho la directora del Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes, Nisaf ben Alaya.

Ben Alaya ha resaltado además que los test rápidos están igualmente en fase de pruebas y ha agregado que las pruebas serológicas han empezado a ser llevadas a cabo en puntos calientes como la capital, Túnez, y la región de Gafsa.

Así, ha destacado que existe el riesgo de un repunte y ha pedido nuevamente a la población que respete el distanciamiento social y las medidas impuestas por las autoridades, según ha informado la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.

"Las reuniones no justificadas en ciertos contextos aumentan el riesgo de un rebrote", ha alertado, antes de incidir en que "el riesgo siempre existe y no se podrá volver a la vida mundial hasta que la pandemia sea totalmente controlada a nivel mundial y no haya portadores en Túnez".

El presidente de Túnez, Kais Saied, anunció 13 de mayo una reducción del toque de queda nocturno impuesto en el país a causa de la pandemia de coronavirus, que pasa a estar en vigor entre las 23.00 y las 5.00 horas (hora local), en lugar de entre las 20.00 y las 6.00 horas.

Asimismo, el Gobierno de Túnez confirmó un día después que las personas menores de 15 años y las mayores de 65 podrán poner fin al confinamiento a partir de este mismo lunes, tras confirmar un cuarto día sin nuevos casos de coronavirus.

La ministra de Gobierno a cargo de Grandes Proyectos, Lobna Yeribi, indicó además que el 24 de mayo se iniciará una segunda fase del proceso de desescalada, coincidiendo con las festividades por el fin del mes de Ramadán.

Así, detalló que durante esa jornada reabrirán sus puertas las guarderías, los cafés y restaurantes y los lugares de culto. Las autoridades lanzaron además el 15 de mayo una campaña de sensibilización para intentar evitar un repunte.

Las autoridades tunecinas han confirmado hasta la fecha 1.037 casos de coronavirus, con 45 fallecidos y 816 recuperados, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).